Ecco Green Mobility Costa dei Trabocchi

(ANSA) - PESCARA, 2 LUG - Bike station, bike-bus, trasporto pubblico locale e parcheggi di scambio per promuovere la fruizione sostenibile del mare sulla costa abruzzese. Lo prevede il progetto 'Green Mobility - Costa dei Trabocchi', che prende il via per l'estate 2019. Obiettivo è incentivare forme di trasporto alternative all'auto privata, tra cui i mezzi pubblici, cercando di ridurre l'impatto ambientale e favorire buone pratiche di green mobility. L'iniziativa, promossa da Camera di Commercio Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi, Legambiente, Polo Inoltra, Donato Di Fonzo & F.lli Spa e Tua, è stata presentata in conferenza stampa alla stazione di Pescara, a bordo del primo autobus dotato del sistema di trasporto di bici. Tra i servizi le cosiddette Bike station: in tutte le stazioni da Montesilvano (Pescara) a Vasto (Chieti) è previsto un servizio di noleggio e monitoraggio bici e totem con materiali informativi; si aggiungono le stazioni di Pineto, Tortoreto (Teramo) e Scafa (Pescara).