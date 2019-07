Pugilato:in 52 sul ring per Guanto d'oro

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - In 52 parteciperanno, dal 5 al 7 luglio, al Torneo nazionale Elite Guanto d'oro d'Italia 1/a e 2/a serie Trofeo Luisella Colombi, nel Palasport di Celano (L'Aquila). La competizione, seconda per importanza solo ai Campionati italiani, giunge alla 7/a edizione, indetta dalla Federpugilato e organizzata in collaborazione con l'Asd Sauli Boxe-Comitato regionale Abruzzo-Molise della Fpi, sarà presentata domani a Celano, con l'ambassador Fpi, Patrizio Sumbu Kalambay, ex campione italiano, europeo e del mondo dei Medi, ora tecnico che collabora con le Nazionali azzurre. Otto le categorie di peso (kg. 45/48, 51, 54, 57, 60, 64, 69 e 75) per 52 atlete provenienti da Abruzzo, Lazio, Piemonte, Toscana, Sicilia, Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Veneto, Marche e Calabria), da Fiamme Oro, Esercito e Carabinieri. Tra queste diverse big come Valentina Alberti, Angela Carini, Roberta Bonatti, Francesca Martusciello, Biancamaria Tessari, Roberta Mostarda, Monica Floridia, Carlotta Paoletti, Giulia La Magna.