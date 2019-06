L'Aquila, congresso Patologia Orale

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GIU - Si conclude oggi a L'Aquila la 7/a edizione del Congresso scientifico "Patologia Orale e Cervico Facciale", curato dai professori Maurizio Giuliani e Pietro Leocata del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente dell'Ateneo aquilano (MeSVA).

L'evento, svolto nelle precedenti edizioni a L'Aquila, Modica (Ragusa) e Tirana (Albania), è importante appuntamento periodico per medici e odontoiatri per formazione e aggiornamento scientifico. Obiettivo del Congresso è inquadrare in modo esaustivo le patologie infiammatorie e neoplastiche del cavo orale e del distretto cervico-facciale e dare chiare indicazioni su diagnosi, terapia e prevenzione in soggetti in età infantile e adulta. I curatori ricordano che l'edizione di quest'anno si colloca nel contesto delle tante iniziative collegate al decimo anniversario del sisma del 2009, come tangibile segno di ripresa delle molteplici attività scientifiche della sede universitaria aquilana.