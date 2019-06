Fico, fondi ricostruzione priorità

(ANSA) - L'AQUILA, 28 GIU - "Rassicuro che il Governo e il Parlamento sui fondi per la ricostruzione non molleranno. Pur tra tante, questa problematica ha priorità assoluta".

Così il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, parlando sulla disponibilità di fondi per la ricostruzione post terremoto, a margine della sua partecipazione all'Aquila in un evento istituzionale promosso dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e province autonome.