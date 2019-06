Paganica Rugby festeggia il mezzo secolo

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GIU - Al via all'Aquila i festeggiamenti per il 50/o anniversario della Polisportiva Paganica Rugby e per i 10 anni di attività della biblioteca di Paganica. Sabato 29 alle 18, nella Club House degli impianti 'Enrico Iovenitti' di Paganica, proiezione del documentario di Francesco Paolucci "Figli di nessuno. Paganica Rugby 1969-2019", racconto corale della Polisportiva attraverso testimonianze di vecchi e nuovi giocatori, bambini, allenatori e di tutti coloro che animano un luogo che non è solo campo da rugby, ma punto di riferimento sociale e culturale di una comunità. L'evento fa parte della manifestazione "Rugby e non solo", alla 4/a edizione, organizzata da Polisportiva e Associazione Culturale Biblipaganica, in nome del binomio sport-cultura con uno sguardo al sociale. Domenica 30 giugno, dalle 17.30 sport e giochi della tradizione per bambini, coordinati dai giocatori della prima squadra e altre categorie giovanili. A seguire, partita di Rugby Touch tra vecchie glorie e giocatori di oggi.