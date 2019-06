Naiadi riaprono con torneo pallanuoto

(ANSA) - PESCARA, 25 GIU - L'impianto sportivo 'Le Naiadi' riapre con un torneo internazionale di pallanuoto giovanile, in programma dal 30 giugno al 3 luglio con la partecipazione di 60 squadre e 400 atleti, provenienti da Italia, Francia e Spagna.

Ad annunciarlo è il neo direttore generale del complesso, Nazzareno Di Matteo, e gli organizzatori dell'evento, Fabrizio Baldoni e Riccardo Fustinoni, che domani alle 11 terranno una conferenza stampa sull'evento. Nella circostanza ci sarà anche l'annuncio della data della cerimonia ufficiale d'inaugurazione della piscina scoperta, con relativi dettagli sul cronoprogramma e sugli obiettivi della nuova gestione. L'impianto è chiuso dallo scorso 23 aprile, prima per una serie di guasti che ne hanno compromesso il funzionamento, poi per il fallimento della Progetto Sport Impianti srl che lo gestiva. Lo scorso 13 giugno la Regione Abruzzo ha consegnato l'impianto al gruppo di società, con capofila la Pinguino Nuoto, che si è aggiudicato la gestione delle Naiadi per un anno.