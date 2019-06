Film Commission Abruzzo, pronto il sito

(ANSA) - PESCARA, 25 GIU - Montagne, natura incontaminata, vasti spazi poco antropizzati e borghi medievali, una meravigliosa costa: la vetrina dei luoghi ideali come set di produzioni cinematografiche, con le foto degli angoli più suggestivi d'Abruzzo, costruita in parallelo con l'analoga sezione di 'Italy for Movies', sarà il punto di forza del sito della Film Commission Abruzzo, online dal primo luglio prossimo. "A circa un anno dall'attivazione del gruppo di lavoro, creato nell'ambito del Servizio Beni e Attività Culturali, la Film Commission d'Abruzzo parte con un sito web per interagire con il mondo del cinema e dell'audiovisivo" ha detto l'assessore regionale a Turismo e Attività Culturali Mauro Febbo sottolineando l'importanza anche del database delle professioni: comparse, idraulici, elettricisti, sartorie, fornitori di servizi come cibo e alloggio. A loro è rivolto l'appello a registrarsi nell'apposita nella 'Guida alle produzioni', a disposizione delle case produttrici.