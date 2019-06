A Pescara i Concerti sotto le stelle

(ANSA)-PESCARA, 21 GIU - Tornano a Pescara, per la 26/a edizione, i Concerti sotto le Stelle, festival di world music con 16 appuntamenti serali dal 4 luglio al 24 agosto che avranno come protagonisti artisti selezionati grazie a collaborazioni e gemellaggi artistici con organizzazioni culturali di tutto il mondo nonché giovani talenti ai quali sono riservati gli 'open concert'. Il programma ripercorre l'evoluzione del gusto musicale in un ideale giro del mondo, passando dalla musica classico-romantica alle espressioni contemporanee, dall'opera e operetta alla canzone evergreen, al pop e alla fusion, dalla musica afro e latino-americana alle tradizioni etniche europee.

Il tempo è dato da tre secoli di musica, da Johann Sebastian Bach a Louis Armstrong, da Wolfgang Amadeus Mozart a Charlie Parker, da Astor Piazzolla a Paco De Lucia. I concerti si terranno all'Aurum dal 4 al 30 luglio e al Porto turistico dall'1 al 24 agosto. Il via all'Aurum il 4 luglio con 'Napoli e Rio de Janeiro', Maurizio Di Fulvio Trio e Simone D'Andreagiovanni.