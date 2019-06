Alitalia, gruppo Toto in campo

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il gruppo Toto, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, ha ricevuto la bozza di piano per la nuova Alitalia e conferma che sono attualmente in corso specifiche riunioni di approfondimento. I rappresentanti di Toto, secondo quanto si apprende, stanno mettendo a punto alcune integrazioni al network, che dovranno naturalmente essere analizzate e condivise con i potenziali partner, con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo ed incrementare la presenza sui mercati più attrattivi per la compagnia.