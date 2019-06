Terremoto, 11,5 mln per il centro Italia

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Uno stanziamento di 11,5 milioni di euro per i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 è stato disposto da un decreto del ministro dell'Interno e del ministro dell'Economia e delle Finanze, che prevede un'anticipazione del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI per gli immobili inagibili. "Non dimentichiamo quanto successo e non sottovalutiamo le richieste di aiuto - il commento del ministro dell'Interno, Matteo Salvini - A cittadini e amministratori locali dico: non vi lasciamo soli! È nostro dovere intervenire e tenere alta l'attenzione".