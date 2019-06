'Pedalando tra le culture' sul tratturo

(ANSA) - BOJANO (CAMPOBASSO), 11 GIU - Appuntamento in bici a Bojano, giovedì 13 giugno, alle 8.30 in piazza Giovanni Paolo II, per la 2/a edizione di 'Pedalando tra le Culture', una randonnée lungo le Vie dell'Acqua sul Tratturo Pescasseroli-Candela nei luoghi storici della Transumanza, con percorso di difficoltà medio-bassa che prevede di costeggiare il torrente Rio dietro la linea ferroviaria, stazione S.Massimo, bivio Cantalupo, laghetto di Santa Maria del Molise (Isernia), con sosta per il pranzo al sacco. Qui il sindaco Costantino Kniahynicki, con una rappresentanza comunale, accoglierà i ciclisti e consegnerà loro una pergamena di benvenuto. Il ritorno si snoderà attraverso il Tratturo fino a Bojano. Nei punti di sosta, una guida illustrerà i caratteri salienti delle località attraversate, da un punto di vista storico, socio-culturale e antropologico; una guida ambientale descriverà le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche.