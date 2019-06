Ambiente, buone pratiche per 4 Regioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 GIU - Mercoledì 12 giugno a Campobasso la sede della Presidenza della Giunta regionale a Palazzo Vitale, dalle 10 alle 15.30, ospiterà il seminario pluriregionale "Buone Pratiche per le Regioni Molise, Abruzzo, Lazio e Umbria", previsto nella linea d'intervento LQS di "Mettiamoci in RIGA", progetto ideato dal ministero dell'Ambiente a valere sul "PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" per migliorare la governance multilivello in campo ambientale. I lavori saranno aperti dall'assessore regionale molisano Nicola Cavaliere. Alle amministrazioni saranno illustrati progetti presenti nella "Piattaforma delle Conoscenze" (pdc.minambiente.it), aggregatore dinamico di oltre 100 buone pratiche finanziate dai programmi europei (LIFE, Horizon 2020, Cip Eco Innovazione, Cip Europa Intelligente Energia, VII Programma Quadro di Ricerca) su otto tematismi ambientali. Il confronto di Campobasso sarà orientato ai temi "Natura e biodiversità", "Clima", "Uso efficiente delle risorse" e "Suolo".