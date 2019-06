Chieti,apre reparto degenza psichiatrica

(ANSA) - CHIETI, 8 GIU - Inaugurata nel policlinico di Chieti un'area di degenza psichiatrica. Cinque i posti letto che saranno 15 una volta conclusi i lavori di ampliamento dell'unità operativa. Vi avranno accesso pazienti ricoverati su proposta dei medici di medicina generale, dei servizi psichiatrici territoriali, di pronto soccorso e 118, nonché quelli sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio secondo indicazioni della legge 180. L'attività terapeutica è affidata a tecniche di neuromodulazione cerebrale non invasiva come Transcranial magnetic stimulation e Transcranial direct current stimulation, utili nel trattamento di disturbi depressivi dell'umore e per l'ansia. "L'attivazione di quest'area - ha detto l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì - è un momento importante che catalizza l'attenzione sul mondo della salute mentale rispetto al quale è fondamentale il lavoro di tutte le figure coinvolte". Personale medico sarà presente ogni giorno dalle 8 alle 20, in pronta disponibilità dalle 20 alle 8, festivi compresi.