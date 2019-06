Turismo con 'Abruzzo Smart Ambassador'

(ANSA) - PESCARA, 6 GIU - Diventare 'Abruzzo Smart Ambassador' raccontando con parole, foto e video le proprie esperienze in Abruzzo: basta avere un blog o un canale social (pagina o gruppo Facebook, profilo Instagram, canale Youtube o Vimeo) dedicati alla promozione del territorio. La Regione Abruzzo, tramite il Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, vuole costituire un gruppo di web opinion leader - influencer e micro-influencer del web - con esperti conoscitori dell'Abruzzo desiderosi di partecipare alla narrazione collettiva della bellezza del territorio con le sue risorse naturali, culturali ed enogastronomiche. Non serve avere numeri da record per diventare 'Abruzzo Smart Ambassador', unici requisiti sono passione per il racconto del territorio e corretta gestione dei canali utilizzati per farlo. Non sono previsti compensi per lo svolgimento dell'attività. Avviso e linee guida, con il form da compilare per candidarsi - entro le ore 22 del 23 giugno 2019 - sono disponibili su https://abruzzoturismo.it/it/diventa-ambassador.

Gli 'Abruzzo Smart Ambassador' potranno animare il blog di abruzzoturismo.it ed essere coinvolti nella creazione e diffusione di tecniche e strategie di comunicazione turistica e territoriale, potranno partecipare a eventi organizzati dall'Ente e attività formative legate al turismo, saranno valorizzati nella sezione/blog "Abruzzo Experience" e sui profili social ufficiali del turismo della Regione Abruzzo. "Turismo e cultura devono tornare ad essere punti cardine della nostra economia, interfacciandosi con tutto il sistema ricettivo e agroalimentare - ha osservato l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, presentando nei giorni scorsi la campagna di promozione 2019 - Abbiamo costa, mare, trabocchi, montagne, spiagge, parchi, riserve, borghi e abbazie da trasformare in prodotti e destinazioni turistiche eccellenti. Parole chiave come sostenibilità, innovazione e sviluppo devono continuare a segnare il cammino intrapreso". L'Abruzzo Smart Ambassador nasce proprio nell'ambito della strategia regionale di comunicazione e promozione del brand Abruzzo e dei prodotti turistici territoriali (deliberazione Giunta Regionale n. 293 del 27.05.2019). Il Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio ha predisposto l'avviso-manifestazione di interesse rivolto ai candidati che utilizzano il web come mezzo di comunicazione preferenziale, scrivono post, li condividono frequentemente, raccontano le bellezze del territorio abruzzese e promuovono il territorio. (ANSA).