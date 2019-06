Chiuso tratto A14 per incidente

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 6 GIU - Un incidente che ha coinvolto tre auto è avvenuto sull'autostrada A14 tra i caselli di Pescara nord e Pescara ovest in direzione sud: è stata disposta la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con tre chilometri di coda. Ci sarebbero dei feriti. Sul posto ci sono vigili del fuoco, Polizia autostradale, personale di Autostrade e vigili del fuoco. Per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza il traffico è bloccato anche verso Bologna tra il bivio con la A25 Torano-Pescara e Pescara nord e la coda al momento è di un chilometro. Chi è in viaggio verso sud deve uscire a Pescara nord dove al momento si segnalano incolonnamenti per due chilometri. E' possibile rientrare in autostrada a Pescara ovest dopo aver percorso ss16 Adriatica. Si consiglia di anticipare l'uscita a Pineto (Teramo).