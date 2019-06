Aca chiude fornitura acqua a condominio

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - L'Aca ha chiuso la scorsa notte, senza preavviso, il contatore del civico '8' del condominio residence Azalea di Montesilvano (Pescara) in via Verdi per morosità: a renderlo noto sono i residenti, i quali sostengono che non sono garantiti i 50 litri a persona come da Dpcm del 29 agosto 2016, "mettendo i cittadini in una condizione igienico-sanitaria precaria". Una ventina le persone senza acqua per un debito di 802,46 euro "in fase di pagamento". La vicenda riguarda un debito lasciato da un utente del civico '2', un italiano di etnia rom, che negli anni non aveva mai pagato l'acqua, accumulando un "buco economico di 20 mila euro, che in base al concetto della solidarietà condominiale - lamentano i residenti - ricade su tutti i cittadini virtuosi". Già nel 2016, alla vigilia del ponte di Ognissanti, ci fu un intervento simile da parte dell'Aca: vennero chiusi i contatori dei civici '4' e '6' e solo l'intervento dell'allora sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, permise di rimuovere i sigilli.