Italia Nostra,contrari a legge trabocchi

(ANSA) - PESCARA, 3 GIU - Italia Nostra d'Abruzzo ha ribadito all'unanimità l'opposizione alla proposta di legge su "la valorizzazione dei trabocchi ai fini della ristorazione dei consiglieri regionali Montepara e Sospiri con l'avallo dell'assessore regionale all'urbanistica Campitelli, e successive adesioni, anche con emendamenti, dei consiglieri regionali dei 5Stelle, nonché del capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa''. ''Italia Nostra - dice il presidente Mimmo Valente - ribadisce la sua totale opposizione al destino riservato, dalla suindicata coalizione politica, ritenendo che i circa 30 trabocchi esistenti "sulla costa dei trabocchi" sono testimonianze culturali rimanendo testimonianza storico-culturale, nell'ambito di paesaggi per fortuna non ancora completamente deturpati, per cui come recentemente ribadito dalla Soprintendenza ai Beni Culturali vanno difesi da inopportuna destinazione a ristoranti, peraltro in carenza servizi igienici ed in violazione delle elementari norme di sicurezza''.