Chieti, la metà mai fumato sigarette

Non ha mai fumato la metà e poco più della popolazione adulta tra 18 e 69 anni residente in provincia di Chieti, mentre il 20% ha smesso. Si attesta, dunque, al 25% la percentuale di fumatori, in linea con la media regionale del 26% e nazionale del 28%. I dati sono stati diffusi dalla Asl.

Dalla rilevazione effettuata emerge una sorta di identikit del fumatore, che è prevalentemente maschio (29% contro il 21% delle donne) e di giovane età (il 36% nella fascia tra 18 e 24 anni), mentre con l'innalzarsi dell'età la percentuale scende sensibilmente, fino al 20%. Ancora, l'abitudine al fumo è più diffusa tra le persone con una scolarità media-inferiore (33%) e in quelle che riferiscono di avere molte difficoltà economiche (31%). Sono 12 le sigarette fumate in media al giorno, mentre superano un pacchetto i forti fumatori, che rappresentano il 27%.