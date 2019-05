Comunali: Pescara; Costantini, speravo di più

(ANSA) - PESCARA, 27 MAG - ''"Forse speravo in qualcosa in più, ma avevamo la consapevolezza che il voto amministrativo in concomitanza con quello europeo avrebbe potuto portare al risultato che poi si è determinato. So di centinaia di voti espressi con la croce sul simbolo di M5S e Lega e questo inevitabilmente ha compresso la possibilità per le liste civiche di sprigionare al massimo le proprie potenzialità. Nonostante questa parziale insoddisfazione, siamo tutti felicissimi: il nostro obiettivo non era cercare poltrone, ma mettere al centro del dibattito e dell'agenda politica il tema della Nuova Pescara. Lo abbiamo raggiunto. Ringrazio le 72 persone che, con entusiasmo, hanno vissuto questa avventura con me". Così a caldo Carlo Costantini, candidato civico, commenta i risultati delle amministrative a Pescara.(ANSA).