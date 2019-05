Noemi, spettacolo a Francavilla al Mare

(ANSA) - CHIETI, 25 MAG - Un evento a Francavilla al Mare (Chieti), con l'attore Federico Perrotta protagonista, per festeggiare i 7 anni di Noemi, la bimba di Guardiagrele (Chieti) affetta da atrofia muscolare spinale (Sma1): domenica 2 giugno, alle 18.30 all'Auditorium Sirena, sul palco Perrotta con ospiti e sorprese. Uno spettacolo per sostenere l'associazione 'Progetto Noemi': il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà totalmente devoluto alla Onlus animata dall'instancabile papà della piccola, Andrea Sciarretta. Fra i traguardi raggiunti dalla Onlus, che opera soprattutto per ottenere cure migliori per bambini con disabilità gravissima, i posti letto di Terapia Subintensiva Pediatrica ad Alta Attività Assistenziale attivi nella Uoc di Pediatria dell'Ospedale di Pescara da marzo 2018.

Vi possono essere ricoverati bimbi con patologie neuromuscolari a carattere degenerativo, grave insufficienza respiratoria, o dimessi da terapia intensiva, lattanti con grave insufficienza respiratoria, bambini con patologie respiratorie croniche.