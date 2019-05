Confindustria,Panella presidente giovani

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAG - Stefano Panella è stato eletto all' unanimità presidente regionale del Comitato Giovani Imprenditori di Confindustria Abruzzo nel corso della Riunione del Direttivo regionale tenutasi a Teramo il 23 maggio. Alla riunione presenti i presidenti e i componenti delle Sezioni Territoriali dei Giovani Imprenditori di Confindustria di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo. Panella, imprenditore del settore della comunicazione, è titolare dello Studio Comunico, azienda dallo stesso fondata nel 2006 e specializzata nel branding e nel design grafico per il settore retail, imprese ed enti pubblici.

"Rappresentare oggi i Giovani Imprenditori, in un momento in cui la velocità degli eventi rende vincenti coloro che sanno stare sui ritmi e che sanno cogliere l'accelerazione con cui agire, è una sfida che accolgo con grande motivazione", ha detto Panella.

Il neo presidente succede nella carica al dott. Giammaria de Paulis al quale ha rivolto un sincero ringraziamento auspicandone la vicinanza per le prossime attività.