Gran Sasso: Toninelli, ottimista ma aspetto risultato

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Intanto voglio precisare che la paventata chiusura (del tunnel del Gran sasso ndr.) è azione unilaterale de concessionario. Stiamo cercando di evitare la chiusura mettendo al tavolo tutte le parti interessate. Sono ottimista ma finchè non vedo il risultato non voglio parlare".

E' quanto afferma il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervistato a Radio Anch'io su Radio 1 Rai, rispondendo ad una domanda sulla situazione creatasi per il tunnel del Gran Sasso(ANSA).