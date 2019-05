Gran Sasso: Strada dei Parchi, oggi nessun incontro al Mit

(ANSA) - PESCARA, 14 MAG - "Oggi pomeriggio e in serata non è previsto nessun secondo incontro al ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la presenza della concessionaria Strada dei Parchi. Si va avanti così come annunciato ieri sera alla fine del tavolo tecnico tra Mit e Concessionaria. Oggi sono previsti al Mit incontri con gli altri ministeri interessati alla gestione dell'acquifero e dei Laboratori del Gran Sasso ed enti locali che il ministero ha convocato".

Lo precisa in una nota la stessa Strada dei Parchi, concessionaria della A24 su cui ricade il traforo, in merito alla questione degli interventi sul Gran Sasso.