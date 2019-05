Gran Sasso: Marcozzi (M5s), Traforo non verrà chiuso

(ANSA) - L'AQUILA, 14 MAG - "Si sta facendo esercizio di dialettica, pregevole, pregiata, ma il Governo con il Movimento Cinque stelle ha preso in mano la questione e la sta risolvendo: ieri Strada dei Parchi e Mit hanno detto che il traforo non sarà chiuso. Questa seduta è superata".

Così il capogruppo del Movimento cinque stelle Sara Marcozzi intervenendo ai lavori della seduta straordinaria del Consiglio regionale sulla vicenda della chiusura del traforo del Gran Sasso annunciata dalla concessionaria Strada dei Parchi dalla mezzanotte del prossimo 19 maggio.

"La messa in sicurezza delle falde acquifere nasce nel 2002 e da allora nessun Governo si è mai curato di risolvere il problema", ha concluso la pentastellata. (ANSA).