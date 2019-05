Facebook: Tofalo, opportuno e giusto che faccia verifiche

(ANSA) - CHIETI, 13 MAG - "È opportuno e giusto che Facebook faccia le dovute verifiche e vada a chiudere quelli che sono canali non ufficiali che, a mio giudizio, come è capitato nel nostro caso, il Movimento 5 Stelle, sono canali che vanno a depotenziare la comunicazione ufficiale della forza politica".

Così il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, nel corso del convegno 'Il futuro dell'intelligence' che si è svolto all'Università di Chieti, a proposito della chiusura, da parte del social network, di 23 pagine italiane con oltre 2,46mln di follower.

Se oltre la metà delle pagine in questione erano a sostegno di Lega o M5s, secondo Tofalo il rischio di depotenziare la comunicazione ufficiale "vale per noi, ma vale per tutti". Il sottosegretario, che ha riferito aver segnalato lui stesso alcune delle pagine, ha poi ricordato che "per quanto riguarda la comunicazione istituzionale esistono delle pagine ufficiali, certificate, per tutti, sia per le forze politiche sia per personaggi pubblici, per cui è opportuno e giusto che Facebook faccia le dovute verifiche". (ANSA).