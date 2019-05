Auto in fiamme su asse attrezzato

(ANSA) - PESCARA, 10 MAG - Traffico in tilt sull'asse attrezzato Chieti-Pescara, in direzione Pescara, tra Dragonara e Sambuceto, in seguito all'incendio di un'automobile alimentata a Gpl. Non ci sono feriti. La circolazione è bloccata. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco di Pescara e di Chieti, che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polstrada.