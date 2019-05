Storico Patricelli nominato Cavaliere

(ANSA) - PESCARA, 9 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "motu proprio" ha insignito lo storico Marco Patricelli dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" per le benemerenze acquisite nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti. La pergamena è stata consegnata nei giorni scorsi al Quirinale e fa seguito all'invito dello scorso anno a tenere il discorso storico per la Festa della Liberazione, il 25 aprile a Casoli (Chieti), dedicato alla Brigata Maiella, con una rilettura originale e documentata dell'esperienza dei patrioti abruzzesi che militarono nell'esercito alleato, prima nel 5/o Corpo d'armata britannico e poi nel 2/o Corpo d'armata polacco, e la cui bandiera è decorata di Medaglia d'oro al valor militare. Il titolo di cavaliere attribuito da Mattarella a Patricelli va ad aggiungersi alla Croce di ufficiale al merito e al titolo di Bene Merito assegnati dal presidente della Repubblica di Polonia e dal Consiglio dei ministri, per la valenza degli studi sulla storia della Polonia.