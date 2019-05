All'Aquila studenti in scena a teatro

(ANSA) - L'AQUILA, 9 MAG - Va in scena domani alle 18.30 al Ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila 'Il mistero dei sei napoleoni', liberamente ispirato a "L'Avventura dei sei Napoleoni" di Arthur Conan Doyle, realizzato nell'ambito di "Dieci per la scena, laboratorio teatro multilingue", un progetto innovativo frutto della collaborazione tra il Teatro Stabile d'Abruzzo, diretto da Simone Cristicchi, ed il Liceo Linguistico-Convitto Nazionale "Cotugno" di L'Aquila diretto dalla preside Serenella Ottaviano. "La finalità ultima del progetto - spiega la responsabile dell'attività per l'alternanza scuola-lavoro, la professoressa Laura Lombardo - non è stata solo quella di far incontrare due realtà, purtroppo ancora distanti, come le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro, ma testare gli studenti alla scoperta delle proprie potenzialità fisiche, vocali, relazionali, comunicative, espressive nonché linguistiche. Scoprirsi non solo attori, ma anche tecnici del palcoscenico, scenografi, costumisti musicisti".