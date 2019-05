Lavoratori in nero, operazione Gdf

(ANSA) - POPOLI (PESCARA), 8 MAG - Dodici lavoratori impiegati totalmente in nero sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Popoli (Pescara) in imprese della Val Pescara.

Tre donne sono state individuate mentre svolgevano intrattenimento in un night club. Gli altri irregolari sono stati scoperti in esercizi di ristorazione e vendita al dettaglio di prodotti alimentari (4), in un salone per parrucchiere, in un'officina meccanica, in un negozio di abbigliamento, in un bar e in una falegnameria. A dieci delle 18 attività controllate sono state contestate violazioni per le quali è stata avviata la procedura di irrogazione della cosiddetta "maxi-sanzione", da un minimo di 1800 euro a un massimo di 10.800 euro. Per un'attività è stato richiesto, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, il provvedimento di sospensione dell'attività per aver impiegato manodopera irregolare in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente assunti.