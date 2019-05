Capistrello, restauri chiesa San Nicola

(ANSA) - L'AQUILA, 8 MAG - La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo ha stanziato 25.000 euro per il restauro dell'ambone della chiesa di San Nicola a Corcumello, frazione di Capistrello (L'Aquila). I lavori, consegnati il 9 maggio alla ditta Cricchi S.r.l., saranno conclusi tra circa sei mesi. L'ambone della chiesa di San Nicola, citata a partire dal 1188, fa parte della serie di apparati liturgici medioevali di grande pregio della regione, in particolare nella Marsica. "Il restauro - sottolinea la Soprintendente Rosaria Mencarelli - si propone di restituire una corretta lettura del manufatto, intervenendo anche sulla parete su cui insiste, per eliminare superfetazioni che ne alterano visuale e corretto godimento". È stata inoltrata richiesta alla Fondazione CarispAq per ottenere un finanziamento di 16.000 euro, che si aggiungerà a 25.000 euro, già stanziati dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali.