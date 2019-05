A14, chiusura notturna Pescara Nord

(ANSA) - PESCARA, 7 MAG - Sull'autostrada A14 è stato modificato il programma di chiusura della stazione di Pescara nord, per programmati lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

Autostrade rende noto che la stazione di Pescara nord sarà chiusa dalle 23 di giovedì 9 maggio alle 4 di venerdì 10 maggio, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: Pescara ovest in entrata verso Bari; Atri Pineto in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.