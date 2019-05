Bandiere blu,10 in Abruzzo con Villalago

(ANSA) - PESCARA, 3 MAG - Sono dieci le Bandiere blu 2019 assegnate all'Abruzzo. Il decimo vessillo, rispetto alle 9 dello scorso anno, è per Villalago (L'Aquila). Confermata dalla Federazione per l'educazione ambientale, Fee Italia, la qualità delle acque e dei servizi connessi alla balneazione per le altre località abruzzesi. Per i porti confermato il Marina di Pescara.

In totale le spiagge premiate in Italia sono 385. In dettaglio le località abruzzesi che hanno avuto il riconoscimento: TERAMO: Tortoreto - Spiaggia del Sole; Giulianova - Lungomare Spalato-Rodi, Lungomare Zara; Roseto degli Abruzzi - Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale; Pineto - Lungomare dei Pini/Pineta Catucci, S.Maria a Valle Nord, S.Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa; Silvi - Lungomare Centrale, Parco Marino Torre del Cerrano, Arenile Sud CHIETI: Fossacesia - Fossacesia Marina; Vasto - Punta Penna, Vignola; San Salvo - San Salvo Marina; L'AQUILA: Villalago - Villalago; Scanno - Acquevive-Gestione Ciccotti, Parco dei Salici.