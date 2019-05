Tour della Salute, 4-5 maggio a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 2 MAG - Dibatti e seminari, test di autodiagnosi, spettacoli e animazione. E' il ricco programma del doppio evento 'Tour della Salute' e 'Crescendo in Salute', che nel fine settimana partirà da Pescara per un nuovo viaggio itinerante, in 14 regioni italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato al fine di prevenire le malattie croniche.

La manifestazione, patrocinata dal ministero dell'Interno, con la collaborazione di Federfarma e il supporto di Teva Italia, è stata presentata alla Camera di Commercio di Chieti Pescara.

L'appuntamento, per entrambe le giornate, è al Porto Turistico Marina, dalle 10 alle 20, con ingresso libero: sabato 4 maggio il 'Tour della Salute' sarà dedicato ad un target senior, mentre domenica 5 maggio 'Crescendo in Salute' focalizzerà l'attenzione sui più piccoli e sull'universo della famiglia più in generale.