1 maggio: Ondifero (Cgil),da valorizzare

(ANSA) - PESCARA, 1 MAG - ''Ora più che ma il Primo Maggio va valorizzato, perchè solo con il lavoro possono essere ridotte le disuguaglianze sociali e rispettati valori costituzionali''. Lo afferma il segretario della Cgil di Pescara Luca Ondifero.

''Quanto all'Abruzzo dico che un pil a +0,1 non è meno diverso dallo 0, specie quando si ha una disoccupazione al 10% - prosegue parlando con l'Ansa Ondifero - Non credo che questo Governo nazionale sia in grado di risolvere le cose: la Cgil ha da tempo proposto un Piano straordinario del lavoro, con investimenti massicci per ammodernare questo paese. Non penso che spot o pioggia di soldi possano far uscire il paese dalla crisi''.

Il sociologo De Masi ha proposto la riduzione dell'orario di lavoro: ''Se lo si riduce ad uno spot, no grazie. Non significa niente. A parità di condizioni di lavoro e di retribuzione, parliamone''.