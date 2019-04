A Loreto Aprutino l'associazione Pleiadi

(ANSA) - LORETO APRUTINO (PESCARA), 29 APR - Domenica 28 aprile, in una serata di parole e musica nel Nuovo Circolo di Loreto Aprutino diretto e gestito da Livio Peluffo, è stata presentata l'Associazione Culturale Pleiadi "che intende, in un territorio che ancora soffre il disagio del terremoto e la ferita della tragedia di Rigopiano, porsi a servizio nell'ideazione, gestione e organizzazione di progetti culturali che possano essere l'occasione per ritrovare fiducia partendo proprio da 'noi' da tutti e ciascuno". Il testo di Sabrina De Luca, presidente di Pleiadi, costituita insieme a Gianna Ruzzi e Carla Nobilio, analizza alcune date dal 1950 al 1984 e per ogni anno propone una canzone. Le melodie eseguite da una jam session composta dalle tre chitarre di Otello Farias, Antonio De Luca e Mauro Scarsella hanno condotto il pubblico negli anni '50 con pezzi di Renato Carosone, Umberto Bindi via via fino agli anni '80 con Paolo Conte e Pino Daniele.