Pescara, gestione parchi ad Attiva Spa

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - Sarà Attiva Spa a prendersi cura, dal 30 aprile prossimo alla fine del 2021, di 61 dei 65 parchi cittadini a Pescara, dopo la positiva sperimentazione che ha visto manutenzione, apertura e servizi affidati alla Spa partecipata dal Comune. "Le sole forze del servizio dell'Ente non bastano più, vista l'estensione del patrimonio verde" commenta l'assessore Paola Marchegiani. "Ci occuperemo di 61 parchi per circa 195.000 metri quadri di verde - spiega il direttore generale di Attiva Massimo Del Bianco - Sono già affidati ad altri soggetti villa Sabucchi, Parco del Sorriso, Villa De Riseis e Florida". Attiva si occuperà di apertura e chiusura, pulizia, sfalcio e potatura di 2.600 alberi, degli impianti di irrigazione, di manutenzione ordinaria dei giochi (la straordinaria resta al Comune). Previsti 10 sfalci l'anno e due interventi di pulizia a settimana per ogni parco (spazzamento aree pavimentate, svuotamento cestini, rimozione rifiuti abbandonati, rimozione scritte e decoro).