Inaugurato dopo 24 anni Dsb Montesilvano

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - Il distretto sanitario di base di Montesilvano di via D'Agnese, atteso da 24 anni, è stato inaugurato in una cerimonia dal sindaco Francesco Maragno, dall'assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi, dal manager Asl Armando Mancini, dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. "Oggi voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi negli anni per la realizzazione di questa opera - ha spiegato Maragno -. Il distretto sanitario, tra tutte le numerose incompiute che la nostra amministrazione ha voluto completare e consegnare alla città, è sicuramente la più importante perché accende la speranza nella comunità e soprattutto perché era un risultato tanto atteso e auspicato che finalmente diventa realtà". "È un giorno importante - ha detto l'assessore Verì - che mi ha visto anche protagonista, quando ero presidente della commissione Sanità. Con questa struttura possiamo dare una risposta immediata a quella che si chiama medicina di prossimità".