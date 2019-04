In Abruzzo il 9,2% auto è 'green'

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - Gli autoveicoli ad alimentazione alternativa (elettrici, ibridi, a metano e a gpl) in circolazione in Abruzzo sono il 9,2% sul totale del parco circolante. Questo dato emerge da un'elaborazione su dati Aci dell'Osservatorio Autopromotec, la rassegna internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico la cui prossima edizione, la 28, è in programma a Bologna dal 22 al 26 maggio prossimi. Su un totale di 1.012.873 autoveicoli circolanti in Abruzzo, quelli elettrici, ibridi, a metano e a gpl sono 93.532 (che corrispondono, appunto, al 9,2% del parco), mentre quelli alimentati a benzina e a gasolio sono 919.341, e cioè il 90,8% del parco circolante. Più nello specifico, dei 93.532 autoveicoli ad alimentazione alternativa circolanti il 6% è alimentato a gpl (61.542 unità), il 2,9% è alimentato a metano (29.036 unità), mentre gli autoveicoli ibridi ed elettrici rappresentano solo lo 0,3% del parco circolante (2.954 unità).