25 aprile, medaglia a partigiano Pratola

Il Ministro Trenta consegnerà al Comune di Pratola Peligna una Medaglia di Bronzo in ricordo Vittorio Mondazzi (Pratola Peligna, 30/3/1913), partigiano con la Brigata Garibaldi in Jugoslavia. La cerimonia di consegna dell'onorificenza "in memoria" del concittadino pratolano si terrà mercoledì prossimo 24 aprile a Roma. "Militare di leva, colto dall'armistizio in terra straniera veniva catturato e internato dai nazifascisti, avendo fieramente rifiutato il loro invito ad arruolarsi.

Rilasciato dopo mesi di durissime sofferenze, gravemente menomato nel fisico, nonostante avesse contratto una serissima infermità rinunciava al rientro in Patria e aderiva entusiasticamente alla lotta partigiana, incurante dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute. Incaricato dell'assistenza ai feriti sul campo, durante un trasporto di materiale sanitario veniva mortalmente colpito da un vile agguato nemico, nel generoso tentativo di salvare alcuni commilitoni", recita la menzione.