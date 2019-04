Droga nascosta in casa riposo, 2 arresti

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 17 APR - Nascondevano la droga in una casa di riposo a Treglio (Chieti), i Carabinieri arrestano due donne e denunciano altre nove persone. Ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sono finite madre e figlia che avevano accesso, per pulizie e attività connesse, alla residenza per anziani; in una stanza, in una scatola di latta sopra a un armadio, i militari hanno trovato 4 etti di cocaina e un etto di hashish. L'operazione è stata eseguita dai Carabinieri di Lanciano coordinati dal capitano Vincenzo Orlando e dal tenente Massimo Canale, a capo del Nor, con l'ausilio del Nucleo Cinofili di Chieti e del Nas di Pescara. Nelle numerose perquisizioni domiciliari sono stati trovati altri 100 grammi di hashish e marijuana nonché banconote, impacchettate, per un importo complessivo di oltre 32mila euro. Il Nas ha avviato controlli amministrativi sulla struttura. Si stima che la droga sequestrata avrebbe potuto garantire un introito di oltre 70.000 euro.