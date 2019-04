Parcheggio Collemaggio, stop concessione

(ANSA) - L'AQUILA, 11 APR - Il settore Rigenerazione urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune dell'Aquila ha formalizzato la risoluzione del contratto con la società M&P per la gestione del parcheggio di Collemaggio, revocando la concessione del 2002. La struttura dovrà essere riconsegnata entro 30 giorni, ma, sottolinea l'assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, continuerà a funzionare perché sarà affidata all'azienda comunale per la Mobilità aquilana (Ama), in attesa dell'espletamento della gara.

Con la stessa disposizione è stato intimato alla M&P il pagamento di 277.500 euro quale corrispettivo rivendicato dal Comune per incassi della società dalle tariffe del parcheggio, come previsto dalla convenzione. Alla somma vanno aggiunti 1,4 milioni di arretrati della tassa sui rifiuti. "Non ci sarà chiusura del parcheggio - assicura Mannetti - Già da subito, comunque, ci attiveremo per fare in modo di incentivare l'uso del parcheggio che è tristemente semivuoto".