A24-A25: Migliorino, previsioni SdP diverse dai riscontri

(ANSA) - BUGNARA (L'AQUILA), 3 APR - "Le verifiche e i diagrammi fatti sul viadotto Colle Cassino da parte dell'Università La Sapienza di Roma dimostrano sostanzialmente due cose: che le previsioni fatte dalla società concessionaria sono sostanzialmente diverse dai riscontri che noi abbiamo avuto durante la prova". Lo ha riferito l'ingegnere Placido Migliorino, dirigente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso del sopralluogo tenuto nel viadotto della A25 di Macchia Maiura nel comune di Bugnara.

"In particolare gli abbassamenti previsti dalla società concessionaria sono in ordine del 60% in meno rispetto a quelli che abbiamo misurato" - ha aggiunto Migliorino - Ciò dimostra inevitabilmente che le relazioni fatte dalla società concessionaria e consegnate al Ministero nel corso dei mesi, sono quantomeno affette da errori di previsione a livello di schematizzazione dei materiali, che è quello che il Ministero ha sempre contestato". (ANSA).