Eventi per Giornata Mondiale autismo

(ANSA) - PESCARA, 2 APR - Torna anche per il 2019 il ricco calendario di eventi che l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa) Abruzzo ha organizzato, con il supporto delle istituzioni nazionali e locali, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo.

Numerosi gli eventi previsti a Pescara e in tutto l'Abruzzo per sensibilizzare sui temi in questione, a partire dalla decisione di illuminare di blu, da stasera fino al 7 aprile, la torre campanaria del municipio. L'Angsa Abruzzo Onlus ha inviato una lettera a tutti i Comuni abruzzesi per raccogliere l'adesione alla Campagna "M'illumino di Blu", con l'accensione di un edificio, un monumento o un luogo caratteristico di ogni città.

Oggi a Teramo, Lanciano e Vasto (Chieti) lancio di Palloncini Blu, esperienza che verrà ripetuta giovedì a Pescara con le famiglie del Paolo VI. Venerdì 5 aprile presso l'I.S.S. De Titta-Fermi di Lanciano si svolgerà il corso di formazione "Autismo a scuola: strategie efficaci per gli insegnanti". Sabato alle ore 21 al Teatro Massimo di Pescara si terrà il Concerto per l'Autismo del violinista Alessandro Quarta e dell'Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis; il ricavato andrà a favore dell'Angsa per le attività di sostegno dei genitori dei bambini e ragazzi autistici.