Ciclismo:nasce l'Appennino Bike Marathon

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Primi vagiti per l'Appennino Bike Marathon. Con lo scopo della valorizzazione il territorio di Amatrice, Arquata, Accumoli e Norcia, zone colpite dal sisma del 2016, prenderà il via, con il patrocinio dei comuni interessati, una inedita manifestazione ciclistica di mountain bike ed E-Bike. ''Questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - dovrà essere la testimonianza negli anni a seguire della evoluzione del ripristino sociale, affinché queste zone dell'Italia centrale non vengano dimenticate''.

Il passaggio della gara nelle frazioni dei quattro comuni vedrà i partecipanti come testimoni della ricostruzione con partenza dallo stabilimento Tod's di Arquata del Tronto e arrivo ad Accumoli. I percorsi: uno breve della lunghezza di 49,9 Km, con un dislivello di 1710 metri, e sarà anche aperto alla categoria E Bike. E quello lungo di 91,8 Km, con un dislivello di 3061 metri, sarà riservato solo alla categoria MTB.