Biondi, Dompè, Menarini e Sanofi determinanti per sviluppo

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAR - "Una presenza sempre più marcata e consolidata nel tempo, che per il nostro territorio ha significato e significa tuttora occupazione, ma anche sviluppo e competitività sotto il profilo della ricerca". E' quanto ha dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in apertura dell'incontro che si è tenuto nella sede di Palazzo Fibbioni, nel corso del quale gli amministratori delegati delle tre aziende farmaceutiche del territorio aquilano, Dompè, Menarini (che hanno sede proprio nel comune capoluogo) e Sanofi (che si trova nel vicino comune di Scoppito) hanno donato 50 mila euro all'Asl L'Aquila-Avezzano-Sulmona per l'acquisto di un'ambulanza.

"Le tre industrie detengono un prestigio straordinario in campo internazionale - ha proseguito Biondi - e la circostanza che gli stabilimenti aquilani abbiano ricoperto un ruolo importante per il raggiungimento di questo obiettivo è motivo di orgoglio per tutti noi. A loro va anche il merito di aver contribuito in modo decisivo alla ripartenza della città dopo il sisma del 2009, non abbandonando la città e il comprensorio ma, al contrario, proseguendo con gli investimenti e il potenziamento delle loro strutture".

"La donazione odierna - ha concluso il Sindaco - va oltre il mero contributo economico in favore dell'Asl 1; rappresenta infatti una testimonianza tangibile di quanto Dompé, Menarini e Sanofi sappiano interessarsi anche degli aspetti sociali del territorio aquilano". (ANSA).