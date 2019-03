Si ribalta con il trattore, muore 60enne

(ANSA) - LORETO APRUTINO (PESCARA), 24 MAR - Un sessantenne ha perso la vita intorno alle 17 in un incidente agricolo accaduto in contrada Pallante di Loreto Aprutino (Pescara).

Secondo le prime informazioni l'uomo, che era su un trattore gommato ad effettuare lavori agricoli, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo sotto il mezzo e morendo praticamente sul colpo. Sul posto sono giunti poco dopo i sanitari del 118 che hanno potuto però constatare solo il decesso dell'uomo. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Stazione di Loreto Aprutino (Pescara).