Autismo e arte in cd con Fabrizio Bosso

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAR - Si intitola 'Bluè', vede la partecipazione straordinaria di Fabrizio Bosso con la sua tromba accanto a sei giovani con autismo che al pianoforte, alla batteria, alle percussioni e al mixer si esprimono superando ogni barriera: è il cd realizzato dall'associazione 'Autismo Abruzzo Onlus', in uscita il 2 aprile prossimo nella "Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo". Anche la copertina può vantare la collaborazione di un'eccellenza artistica, con il tratto del fumettista Carmine Di Giandomenico. Franco, Lorenzo, Virginia, Mattia, Pietro e Federico sono i protagonisti di questa esperienza che gli stessi promotori hanno definito fantastica e incredibile. Emozionanti i momenti vissuti nella sala di registrazione di "Farearte", l'associazione di Teramo che ha concesso gratuitamente le aule dove i ragazzi hanno frequentato lezioni nel weekend con la guida attenta e paziente di Emanuele Di Teodoro, che suona anche il basso. "Tre di loro non parlano, altri hanno difficoltà di comunicazione, ma davanti alle percussioni, alla chitarra, al piano, al mixer, ognuno ha trovato il modo di esprimersi, imparare e anche divertirsi - racconta Chiara Ciminà dell'Associazione Autismo Abruzzo Onlus - Ad esempio Federico, che ha la sindrome di Asperger, ha aiutato i tecnici al mixer. Il fonico Flavio Pistilli è stato suo tutor. Abbiamo scelto di coinvolgere in questa iniziativa autistici dai 17 ai 30 anni per mostrare che l'autismo adulto ha tanti lati positivi. La vita di bambini o ragazzi normalmente si svolge tra casa e il centro dove sono seguiti da personale specializzato, ma di quello che possono fare gli adulti si parla veramente poco. Di qui anche il titolo del cd: 'Bluè', un modo di essere del blu, il colore con cui il 2 aprile si illumineranno i monumenti". Durante le lezioni e i momenti in sala di registrazione Martina Dale si è occupata di foto e video che serviranno a documentare le varie fasi del progetto, supportato fin dall'inizio dal Comune di Teramo con l'assessore Antonio Filipponi; alcune immagini sono già sulla pagina Facebook dell'associazione e testimoniano inequivocabilmente l'entusiasmo di tutti i partecipanti: accanto ai giovani musicisti hanno lavorato Anna e Benedetta alla copertina del cd, Massimiliano Coclite al piano, Bruno Marcozzi alla batteria e Fabrizio Mandolini al sassofono.(ANSA)