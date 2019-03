Appartamenti sfollati, 51 mln a Regione

(ANSA) - TERAMO, 20 MAR - Presto la Regione potrà acquistare, gli oltre 300 appartamenti invenduti delle imprese private, selezionati dall'Ente attraverso un bando, da destinare a circa 1.200 degli oltre 8.800 sfollati dei terremoti 2016-2017, attualmente assistiti con contributo di autonoma sistemazione o negli alberghi. Lo ha reso noto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, a Teramo nella sala consiliare della Provincia per partecipare ad un incontro da lui stesso convocato, con i sindaci del cratere abruzzese. Le unità immobiliari individuate attraverso il bando sono in totale 326 censite, delle quali 70 a L'Aquila 2 a Pescara e 254 a Teramo.

Il via libera all'acquisto è stato possibile dopo la 'bollinatura' da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dello schema di ordinanza della Protezione civile che ha predisposto il provvedimento e il trasferimento dei circa 51 milioni di euro necessari per l'operazione.