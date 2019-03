Montesilvano, +10% presenze nel 2018

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 16 MAR - "La destinazione Montesilvano convince in estate così come nelle altre stagioni, grazie a una consolidata vocazione turistica congressuale ed eventi di ogni genere". A parlare è il consigliere Adriano Tocco, vicepresidente di Federalberghi Pescara e di Alberghiamo che traccia un bilancio sulle presenze registrate nel 2018.

Montesilvano è dotata di 25 strutture alberghiere con 1.788 camere e 4.089 posti letto, 69 strutture complementari (B+B e case vacanze) 249 camere e 471 posti letto. "Questa grandissima concentrazione di posti letto e la loro vicinanza alla spiaggia e alle strutture congressuali - specifica Tocco - rendono la nostra località un unicum nel panorama regionale". Il totale degli arrivi negli alberghi ammonta a 148.455, per un numero di presenze complessive di 574.656 che fanno registrare un +10% rispetto al dato 2017 che si attestava su 136.406 arrivi e 523.693 presenze. Ottimo anche il risultato delle stagioni di spalla che rappresentano il 25% delle presenze totali.