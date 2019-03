Formicone campione del mondo di bocce

(ANSA) - TERAMO, 11 MAR - Abruzzo sul tetto del mondo nelle bocce: l'atleta di Notaresco (Teramo), Gianluca Formicone, si è laureato campione del Mondo nell'individuale Raffa ai mondiali campionati di San Miguel de Tucumàn (Argentina). Il 48enne atleta teramano ha superato in finale con un netto 12-2 il peruviano Oswaldo Palomino. Bottino quasi pieno per l'Italbocce della Raffa, che torna dai Mondiali con due medaglie d'oro e una di bronzo. Sul tetto del mondo sono saliti gli individualisti Gianluca Formicone e in campo femminile la modenese Elisa Luccarini che si è imposta sulla sammarinese Stella Paoletti (12-10). Terzo posto, invece, per la coppia mista (una delle novità di questo Mondiale), composta da Chiara Morano e Luca Viscusi. L'Italbocce torna a vincere il titolo individuale maschile dopo diciotto anni di attesa, l'ultimo risaliva a Queven 2001, con Emiliano Benedetti.